Повна реформа «Укроборонпрому» займе півроку – РНБО



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Верховна Рада має розглянути законопроект щодо перезавантаження роботи «Укроборонпрому»

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що на реалізацію реформи «Укроборонпрому» потрібно півроку.

Кривонос в ефірі «Свободи слова» на ICTV наголосив, що саме стільки часу потрібно на перезавантаження роботи «Укроборонпрому», якщо Верховна Рада у найкоротші терміни розгляне запропонований законопроект.

«Якщо народні депутати у найкоротші терміни розглянуть і приймуть цей законопроект, і за результатами того аудиту, який буде проведено, для реформування «Укроборонпром»у потрібно до півроку», – запевнив заступник секретаря РНБО.

Президент Перо Порошенко, у свою чергу, зазначив, що він має право визначити цей документ як невідкладний.

За його словами, це означає, що парламент зобов’язаний у найкоротші терміни його розглянути.

Напередодні президент України Петро Порошенко доручив новопризначеному Кривоносу провести необхідні заходи для комплектації нового складу наглядової ради «Укроборонпрому».

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту «Укроборонпрому».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшлипід заставу із СІЗО.