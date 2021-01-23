Вслід за орендатором пансіонату «Золотий час» арештовано його директора

Дружина арештованого В'ячеслава Кравченко працювала директором закладу, в якому під час пожежі загинули люди

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 43-річній Ользі Кравченко, яка працювала директором будинку для людей похилого віку «Золотий час». Вона буде знаходитися під вартою протягом двох місяців.

Засідання з розгляду запобіжного заходу Ользі Кравченко почалося в Київському районному суді Харкова відразу після завершення засідання щодо її чоловіка - орендаря будинку для людей похилого віку, повідомляє 24 канал.

До зали суду жінка прийшла на милицях. Підозрювана розповіла, що 8 січня вона перенесла операцію на коліні. А правоохоронці затримали її будинку, де вона перебувала після лікування.

Кравченко плакала під час засідання і скаржилася, що вже другу добу не може заснути. Прокурор зазначив, що підозрювана і її чоловік В'ячеслав вважаються фактичними керівниками будинку для літніх людей. Він просив для Кравченко обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. При цьому адвокат Ольги Кравченко додала, що її підзахисна відчуває сильний біль, і це підтверджують документ. Вона просила обмежитися цілодобовим домашнім арештом або визначенням суми застави.

Як повідомлялося раніше, орендаря згорілого пансіонату в Харкові В’ячеслава Кравченко взяли під варту терміном на 60 діб.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев’ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.