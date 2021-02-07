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    Прощання у Кропивницькому. Рідне місто провело в останню путь 26-річну лікарку, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі (фото)

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    Провести лікарку в останню путь прийшли рідні, сусіди, медична спільнота міста - Прощання у Кропивницькому. Рідне місто провело в останню путь 26-річну лікарку, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі (фото)
    Провести лікарку в останню путь прийшли рідні, сусіди, медична спільнота міста
    Фото: сторінка Кропивницької міської ради

    Поховали лікарку на Арнаутівському кладовищі

    Сьогодні, 7 лютого, у Кропивницькому попрощалися з 26-річною лікаркою-анестезіологом Ольгою Гливою, яка загинула під час пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Про це йдеться на сторінці Кропивницької міської ради в Facebook.

    «Прощалися з дівчиною біля будинку, де минуло її дитинство та юність. Провести лікарку в останню путь прийшли рідні, сусіди, медична спільнота міста, депутати міської ради.  Поховали Ольгу Гливу на Арнаутівському цвинтарі», – йдеться в повідомленні.  

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    Прощання у Кропивницькому. Рідне місто провело в останню путь 26-річну лікарку, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі (фото)
    Прощання у Кропивницькому. Рідне місто провело в останню путь 26-річну лікарку, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі (фото)
    Фото: сторінка Кропивницької міської ради

    Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

    Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

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    Теги: Запоріжжя пожежа міністр Кропивницький Facebook
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