Прощання у Кропивницькому. Рідне місто провело в останню путь 26-річну лікарку, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі (фото)

Поховали лікарку на Арнаутівському кладовищі

Сьогодні, 7 лютого, у Кропивницькому попрощалися з 26-річною лікаркою-анестезіологом Ольгою Гливою, яка загинула під час пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Про це йдеться на сторінці Кропивницької міської ради в Facebook.

«Прощалися з дівчиною біля будинку, де минуло її дитинство та юність. Провести лікарку в останню путь прийшли рідні, сусіди, медична спільнота міста, депутати міської ради. Поховали Ольгу Гливу на Арнаутівському цвинтарі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.