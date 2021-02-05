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    Голова Держекоінспекції похвалив нове керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг»

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    Попереднє керівництво &laquo;АрселорМіттал Кривий Ріг&raquo; не охоче йшло на контакт - Голова Держекоінспекції похвалив нове керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг»
    Попереднє керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг» не охоче йшло на контакт
    фото: з відкритих джерел

    Попереднє керівництво меткобінату чотири роки не пускало інспекторів на свою територію

    Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований розповів, що нове керівництво найбільшого забруднювача регіону – «АрселорМіттал Кривий Ріг» охоче погодилося на співпрацю. «Я особисто вже був кілька разів на «АрселорМіттал Кривий Ріг». Ми з керівництвом підприємства знайшли порозуміння щодо допусків (перевірок)», – розповів Мальований в інтерв’ю «Главкому».

    З генеральним директором підприємства Мауро Лонгобардо чиновники зустрічалися і у Києві, і у Кривому Розі. «Він хоче, аби екоінспекція йому самому, власникам підприємства вказувала на недоліки, коли вони інвестуватимуть великі кошти в екологічні програми, тобто в переобладнання, реконструкцію. Мені здається, інструменти екоінспекції для них корисні при проведенні аудиту, прийняття ними управлінських рішень в подальшому, визначення інвестицій на обладнання», – зазначив Мальований.

    За словами чиновника, попереднє керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг» не охоче йшло на контакт і не допускало перевірки чотири роки. Нинішнє налаштоване інакше. «Ми зайшли туди і дали результат. 11 млн грн  збитків за забруднення навколишнього середовища вони заплатили добровільно, розуміючи свої недоліки. А це підприємство одне із найбільш ризикових у регіоні з погляду екології. Воно надзвичайно велике, має повний цикл виробництва», – розповів голова Держекоінспекції.

     

     

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    Теги: Кривий Ріг завод інспекція Андрій Мальований
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