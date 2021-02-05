Голова Держекоінспекції похвалив нове керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Попереднє керівництво меткобінату чотири роки не пускало інспекторів на свою територію

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований розповів, що нове керівництво найбільшого забруднювача регіону – «АрселорМіттал Кривий Ріг» охоче погодилося на співпрацю. «Я особисто вже був кілька разів на «АрселорМіттал Кривий Ріг». Ми з керівництвом підприємства знайшли порозуміння щодо допусків (перевірок)», – розповів Мальований в інтерв’ю «Главкому».

З генеральним директором підприємства Мауро Лонгобардо чиновники зустрічалися і у Києві, і у Кривому Розі. «Він хоче, аби екоінспекція йому самому, власникам підприємства вказувала на недоліки, коли вони інвестуватимуть великі кошти в екологічні програми, тобто в переобладнання, реконструкцію. Мені здається, інструменти екоінспекції для них корисні при проведенні аудиту, прийняття ними управлінських рішень в подальшому, визначення інвестицій на обладнання», – зазначив Мальований.

За словами чиновника, попереднє керівництво «АрселорМіттал Кривий Ріг» не охоче йшло на контакт і не допускало перевірки чотири роки. Нинішнє налаштоване інакше. «Ми зайшли туди і дали результат. 11 млн грн збитків за забруднення навколишнього середовища вони заплатили добровільно, розуміючи свої недоліки. А це підприємство одне із найбільш ризикових у регіоні з погляду екології. Воно надзвичайно велике, має повний цикл виробництва», – розповів голова Держекоінспекції.