Росіяни посилили підготовку снайперів на Донбасі

Бойову підготовку вбивць контролює комісія генерального штабу у Москві

Російські бойовики на Донбасі посилюють бойову підготовку своїх найманців. Зокрема, більш інтенсивно окупанти почали готувати снайперів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, посилаючись на Головне управління розвідки.

Заходи бойової підготовки контролюються комісіями генерального штабу у Москві та штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону збройних сил РФ.

«Основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів, снайперських розрахунків», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 лютого снайпер бойовиків убив ще одного військового на Донбасі. Того ж дня раніше від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

2 лютого біля села Шуми на Донеччині внаслідок прицільного снайперського вогню з боку ворога загинув старший матрос Дмитро Власенко – старший стрілець зі складу 503 обмп ВМС ЗС України.

Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.