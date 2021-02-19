Росіяни посилили підготовку снайперів на Донбасі
Бойову підготовку вбивць контролює комісія генерального штабу у Москві
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, посилаючись на Головне управління розвідки.
Заходи бойової підготовки контролюються комісіями генерального штабу у Москві та штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону збройних сил РФ.
«Основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів, снайперських розрахунків», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 11 лютого снайпер бойовиків убив ще одного військового на Донбасі. Того ж дня раніше від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.
2 лютого біля села Шуми на Донеччині внаслідок прицільного снайперського вогню з боку ворога загинув старший матрос Дмитро Власенко – старший стрілець зі складу 503 обмп ВМС ЗС України.
Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.