Президент привітав Підручного із золотом чемпіонату світу: Вся Україна вболівала за тебе
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Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на чемпіонаті світу з біатлону
Президент України Петро Порошенко привітав українського біатлоніста Дмитра Підручного із перемогою на чемпіонаті світу
Про це глава держави написав у Twitter.
«Історична перемога! Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді. Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин!», - написав Порошенко.
Нагадаємо, 10 березня 27-річний тернополянин Дмитро Підручний приніс Україні першу медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді
Дмитро за підсумками спринтерської гонки стартував четвертим з 17-секундним відставанням від чемпіона, норвежця Йоганнеса Бьо.
Після перемоги Підручний віддав належне своєму головному суперникові.