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    Президент привітав Підручного із золотом чемпіонату світу: Вся Україна вболівала за тебе

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    <span lang="UK">27-річний тернополянин Дмитро Підручний приніс Україні першу медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону</span> - Президент привітав Підручного із золотом чемпіонату світу: Вся Україна вболівала за тебе
    27-річний тернополянин Дмитро Підручний приніс Україні першу медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону

    Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на чемпіонаті світу з біатлону

    Президент України Петро Порошенко привітав українського біатлоніста Дмитра Підручного із перемогою на чемпіонаті світу

    Про це глава держави написав у Twitter.

    «Історична перемога! Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді. Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин!», - написав Порошенко.

    Нагадаємо, 10 березня 27-річний тернополянин Дмитро Підручний приніс Україні першу медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді

    Дмитро за підсумками спринтерської гонки стартував четвертим з 17-секундним відставанням від чемпіона, норвежця Йоганнеса Бьо.

    Після перемоги Підручний віддав належне своєму головному суперникові.

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