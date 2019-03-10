Президент привітав Підручного із золотом чемпіонату світу: Вся Україна вболівала за тебе



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27-річний тернополянин Дмитро Підручний приніс Україні першу медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону

Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Президент України Петро Порошенко привітав українського біатлоніста Дмитра Підручного із перемогою на чемпіонаті світу

Про це глава держави написав у Twitter.

«Історична перемога! Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді. Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин!», - написав Порошенко.

Нагадаємо, 10 березня 27-річний тернополянин Дмитро Підручний приніс Україні першу медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді

Дмитро за підсумками спринтерської гонки стартував четвертим з 17-секундним відставанням від чемпіона, норвежця Йоганнеса Бьо.

Після перемоги Підручний віддав належне своєму головному суперникові.