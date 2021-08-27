Нападника на Порошенка відправили до реанімації

Після того, як поліція відпустила нападника, він потрапив до лікарні у Козельці

За кілька годин після того, як нападника на п’ятого президента України відпустила поліція, чоловік потрапив до реанімації у стані сп’яніння. Тобто, спочатку поліція «затримала» нападника, його вранці 25 серпня привезли до лікарні в Козельці, зафіксували «алкогольну інтоксикацію», і забрали назад. Про це повідомив депутат Київради від «Євросолідарності» Олександр Погребиський.

Раніше повідомлялося, що особу, яка вчинила напад на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, відпустили з поліції без повідомлення підозри та без будь-яких запобіжних заходів.

Також сповіщали, що нападник – хлопець 1999 року народження, на прізвище Пустовгар, є рядовим членом кримінального угруповання Брюса з міста Козелець у Чернігівській області.

Тепер стало відомо, що після того, як поліція відпустила нападника, він потрапив до лікарні в Козельці, що за 1,5 години їзди від Печерського управління поліції.

«Все дуже цікаво в нас виходить з Пустовгаром Іллею Петровичем 1999 року народження. Це той самий чоловічок, що реалізував провокацію влади проти Петра Порошенка. 25-го серпня після 01:00 ночі він знаходився у Печерському управлінні поліції. Ми з побратимами в той час ще знаходились саме там, і поліція його не відпускала. 25-го серпня о 06:00 ранку він опинився в реанімації Козелецької районної лікарні з алкогольною інтоксикацією. Цікаво, а що робили поліцейські з паном Іллею весь цей час?», – написав Погребиський, додавши відео з лікарні.

На відео лікарі підтвердили надходження Пустовгара о 6-й годині ранку та його діагноз, а також показали записи в журналі, що засвідчують це.

За словами лікарів, хлопця ушпиталили до відділення реанімації. Утім того ж дня його виписали додому.

Хоча спершу в лікарні стверджували про алкогольну інтоксикацію, чіткої відповіді на уточнювальне запитання про те, перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вони надати не змогли.

Як повідомив генерал-лейтенант, колишній заступник голови Служби безпеки України та чинний депутат Київської міської ради від «Євросолідарності» Віктор Кононенко, поліція вручила нападникові повістку на п’ятницю, 27 серпня.

«Процесуального статусу підозрюваного йому не надано, відповідно, до суду для обрання міри запобіжного заходу поліція не зверталася. Тобто, особа, котра скоїла злочин, спокійно гуляє на свободі, очікуючи нових замовлень від своїх покровителів», – написав Кононенко.

За словами генерала СБУ, правоохоронці погоджуються, що дії нападника були кваліфіковані некоректно. Попри це, заявників у справі, які заявляли про вчинення тяжчого злочину – нападу на державного діяча – допитано не було.

«Зі слів керівника дізнання Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві, правоохоронці порушили і розслідують хуліганство, оскільки так погодили, хоча усно він погоджується зі мною, що скоєний злочин має всі ознаки ст. 346 ККУ «Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча». І це чергове підтвердження того, що ми є свідками спецоперації «врятувати тітушку Пустовгара», адже ст. 296 передбачає покарання у вигляді штрафу, а ст. 346 – безальтернативне позбавлення волі від 4 до 7 років. При цьому ні я, ні народний депутат України Максим Саврасов, як заявники до Печерського управління поліції щодо скоєння злочинів, передбачених ст. 112, 344, 346 ККУ, не допитані. Наші повідомлення про злочин долучено до матеріалів по хуліганству», – повідомив він.

На переконання Кононенка, Пустовгар був доставлений до лікарні з метою імітувати те, що він нібито не розумів, що робить, коли вчиняв напад. Крім цього, за його словами, наразі влада нібито шукає підставного замовника нападу.

Напередодні адвокат Головань заявив, що чоловіка, який облив Порошенка зеленкою, відпустили.

Нагадаємо, Вашингтон послав сигнал Банковій через напад на Порошенка.

Як відомо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.