Covid-19 в армії: за добу виявлено понад 30 нових хворих



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Фото: фонд Повернись живим

Шестеро військових госпіталзовано, 25 залишилися вдома на амбулаторному лікуванні

У Збройних силах за минулу добу зафіксували 31 випадок коронавірусної хвороби Covid-19, а загалом у війську хворіють 250 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 5 серпня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 250 осіб», - йдеться у повідомленні.

Також всього за час пандемії одужало – 642 особи, летальних випадків – п’ять. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 259 осіб.

«За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають шестеро осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 25 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зафіксована у Львівській області – 156, Києві – 150 та Харківській області – 146.

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових - 1271.

Між іншим, МОЗ планує перенести Тернопільську область до «зеленої» зони карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.



