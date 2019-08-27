Правляча партія Польщі має найбільший рейтинг підтримки



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Партія «Право і справедливість» знову в лідерах

Вибори до Сейму і Сенату в Польщі пройдуть 13 жовтня

Польське видання Dziennik Gazeta Prawna опублікувало дані соціологічного опитування, яке проводила компанія IBRiS на замовлення даного видання 23-24 серпня, щодо популярності політичних партій країни. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Так, правляча партія «Право і справедливість» (PiS) має найбільше шансів на перемогу в виборах до Сейму і Сенату Польщі, які відбудуться 13 жовтня. Дана політична сила має рейтинг підтримки на рівні 41%, що лише на 1% менше, ніж рівень підтримки, який показало попереднє опитування IBRiS, що проводилося місяць тому.

Опозиційна Громадянська платформа має незмінний рейтинг підтримки на рівні 25%, а коаліція лівоцентричних сил Lewica збільшила свою підтримку на 3% до 13%. Спроможність PiS сформувати однопартійний уряд буде залежати від того, яку кількість депутатів зможуть провести до Сейму менші політичні сили Польщі.

Раніше повідомлялося, що правляча партія Польщі втрачає позиції. Минулого тижня популярність даної партії зменшилася із 44% до 39%. В той же час рейтинг головної опозиційної сили «Громадянська платформа» збільшилася на 3% до 30%. Коаліція лівоцентричних сил Lewica має підтримку на рівні 11%.

Зменшення популярності PiS могло відбутися внаслідок низки скандалів. Так, спочатку у відставку пішов спікер парламентуза використання державного літака в приватних цілях. Голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський заявив, що рішення спікера піти у відставку є доказом позиції партії «слухати поляків та служити Польщі». Польські ЗМІ та опозиційна партія «Громадянська платформа» встановили, що від березня 2018 року до липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він живе. Стверджується, що Кухцінський понад 100 разів використав урядовий літак для приватних польотів, іноді разом із родиною та деякими членами партії влади.

Після того відставку пішов заступник міністра юстиції через звинувачення в спробах дискредитувати суддів, які виступили проти судової реформи.

Зменшення розриву між правлячою і опозиційною партією ставить під питання здатність партії PiS знову перемогти на виборах до сейму і сенату, які відбудуться 13 жовтня цього року.



