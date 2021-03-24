Оборудка на 20 млн грн: в Одеському порту прикордонники зупинили масштабу міжнародну контрабанду
Під виглядом серветок ділки планували доправити до Маріуполя близько 670 тисяч пачок цигарок
Прикордонники Одеського загону зупинили масштабу міжнародну оборудку з контрабандними цигарками в Чорноморському морському порту сьогодні, 24 березня
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Так, прикордонники помітили контейнер з серветками. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили 544 ящиків тютюнових виробів іноземного виробництва. Під виглядом серветок ділки планували доправити до Маріуполя близько 670 тисяч пачок контрабандних цигарок. За попередньою оцінкою приблизна вартість виявленого сягає 20 мільйонів гривень.
Тим часом, в районі ООС співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу понад 17 тисяч пачок тютюнових виробів та понад 300 літрів алкогольних напоїв. За результатами проведених обшуків було виявлено та вилучено з протизаконного обігу виготовлені тютюнові вироби відомих брендів в асортименті, вітчизняного виробництва, а також Республік Молдова і Білорусь, марковані марками акцизного податку України з ознаками підробки та взагалі без марок акцизного податку. Крім того, було вилучено алкогольні напої з ознаками підробки акцизного податку України. Так, вжитими заходами, з незаконного обігу вилучено 17 тис. 715 пачок цигарок на суму 1 млн 35 гривень та