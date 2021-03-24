Оборудка на 20 млн грн: в Одеському порту прикордонники зупинили масштабу міжнародну контрабанду

Під виглядом серветок ділки планували доправити до Маріуполя близько 670 тисяч пачок цигарок

Прикордонники Одеського загону зупинили масштабу міжнародну оборудку з контрабандними цигарками в Чорноморському морському порту сьогодні, 24 березня

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, прикордонники помітили контейнер з серветками. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили 544 ящиків тютюнових виробів іноземного виробництва. Під виглядом серветок ділки планували доправити до Маріуполя близько 670 тисяч пачок контрабандних цигарок. За попередньою оцінкою приблизна вартість виявленого сягає 20 мільйонів гривень.