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Правоохоронці у Києві затримали ділка, який продавав гумдопомогу

Мар’яна Мигаль
Вчора, 12:47 glavcom.ua
Правоохоронці у Києві затримали ділка, який продавав гумдопомогу
У чоловіка був доступ до гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ
фото: пресслужба поліції

Фігуранту загрожує від п’яти до семи років ув'язнення

 

Правоохоронці в Києві затримали ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Черговий «бізнесмен» був затриманий днями в Києві. У чоловіка був доступ до гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Це військова амуніція, медичні аптечки, спальники і т.д. і пішло все це не на фронт, а на ринок. Наприклад, розцінки: бронежилет 4-5 класів захисту - $680,  каска – $200», – розповів він.

Поліція затримала зловмисника при спробі продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму понад 600 тис. грн. А під час обшуків за місцем проживання у нього знайшли ще 120 бронежилетів і касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів і аптечок, а також багато інших життєво необхідних для військових речей.

За розкрадання гуманітарної допомоги фігурант вже отримав підозру. Йому загрожує від п’яти до семи років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ. Раніше у Львівській області виявили та заблокували механізм незаконного продажу бронежилетів, завезених як гумдопомога, більше як на 5 млн грн.

Теги: поліція гуманітарна допомога війна

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