Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ

Сума вилученого майна орієнтовно становить 2 млн грн

Українські правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу в Тернопільській області, які продавали гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, четверо чоловіків, які мали дозволи на виїзд до ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Усі ввезені предмети вони розподіляли між собою і продавали на території власних домогосподарств.

Співробітники правоохоронних органів провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких були вилучені одяг, продукти харчування та медикаменти, які були призначалися для воїнів ЗСУ. Сума вилученого майна орієнтовно становить 2 млн грн.

Раніше у Львівській області виявили та заблокували механізм незаконного продажу бронежилетів, завезених як гумдопомога, більше як на 5 млн грн. Також повідомлялося, що група молодиків з Дніпропетровщини продавали військову амуніцію. А щоб не сплачувати мито, то завозили товар під виглядом гуманітарної допомоги. Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.