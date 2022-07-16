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    Події в Україні

    Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ

    На Тернопільщині правоохоронці викрили групу осіб, які торгували гуманітарною допомогою&nbsp; - Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ
    На Тернопільщині правоохоронці викрили групу осіб, які торгували гуманітарною допомогою 
    фото: пресслужба поліції

    Сума вилученого майна орієнтовно становить 2 млн грн

    Українські правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу в Тернопільській області, які продавали гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

    За даними правоохоронців, четверо чоловіків, які мали дозволи на виїзд до ЄС, ввозили в Україну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб. Усі ввезені предмети вони розподіляли між собою і продавали на території власних домогосподарств.

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    Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ
    Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ
    Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ
    Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ

    Співробітники правоохоронних органів провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких були вилучені одяг, продукти харчування та медикаменти, які були призначалися для воїнів ЗСУ. Сума вилученого майна орієнтовно становить 2 млн грн.

    Раніше у Львівській області виявили та заблокували механізм незаконного продажу бронежилетів, завезених як гумдопомога, більше як на 5 млн грн. Також повідомлялося, що група молодиків з Дніпропетровщини продавали військову амуніцію. А щоб не сплачувати мито, то завозили товар під виглядом гуманітарної допомоги. Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Тернопільщина окупація #stoprussia
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    Правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ