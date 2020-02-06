Премії, премії, премії... ЗМІ оприлюднили «золотий» трудовий контракт Коболєва



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Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв Фото: РБК-Україна

У контракт Коболєва прописаний оклад в 1 мільйон 41 тисяч гривень, три види премій, бонуси і гроші на оздоровлення

Оклад очільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва становить 1,041 млн гривень, а виплата щомісячних премій та інші винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі наказом №681 від 13 квітня 2016 року.

Отже, умовами контракту встановлений розмір посадового окладу - 1,041 млн гривень.

Також в контракті закріплена виплата щомісячної премії на умовах і в розмірі згідно з колективним договором компанії.

Також керівнику НАК нараховуються і виплачуються обов'язкові гарантійні і компенсаційні виплати, встановлені трудовим законодавством.

«Сторони підтверджують, що в суми виплат, які здійснюються за цим контрактом, включені будь-які і всі суми заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (включаючи надбавки, доплати, премії, винагороди і таке інше), які підлягають сплаті на користь керівника відповідно до умов колективного договору компанії, що діє на дату проведення виплат», - йдеться в умовах контракту.

Також Коболєву разом з щорічною відпусткою один раз на рік виплачується матеріальна допомога на оздоровлення згідно з колективним договором.

Згідно з умовами контракту колективний договір укладається самим керівником від імені власника з одним або кількома профспілками або іншими установами , що представляють трудовий колектив.

Нагадаємо, підписаний в 2016 році контракт діяв до 23 березня 2019 року, а потім був продовжений Кабміном Володимира Гройсмана на рік.

Кабмін вказував, що рівень винагороди голови правління становитиме 50% місячного окладу, без виплати щомісячних і квартальних премій, при цьому можлива виплата премії після закінчення дії контракту, яка врахована в фінансовому плані компанії.

Контракт з опублікованими умовами діяв у 2018 році, коли Коболєв отримав премії в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Айварас Абромавічус був звільнений з посади міністра економіки 14 квітня 2016 року, на наступний день після підписання наказу з умовами контракту.

Раніше повідомлялося, що Гончарук просить спостережну раду «Нафтогазу» схаменутись і не виплачувати $29 млн премій менеджменту.

Джерело: Українські новини