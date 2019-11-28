«Київавтодор» віддав тендер на мільярд «своїм компаніям» - заява конкурентів



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Участь у тендері взяли п’ять компаній

22 жовтня Комунальною корпорацією «Київавтодор» було оголошено тендер на капітальний ремонт Столичного шосе на певній ділянці. Вона проходить від мосту через річку Віта до деформаційного шву естакади на перетині Столичного шосе з проспектом Науки.

Очікувана вартість робіт становила майже 1 мільярд гривень. Участь у тендері взяли п’ять компаній. Дату проведення аукціону призначили на 27 грудня 2019 року, але після перекваліфікації «щось не склалося» Як пише УНІАН, «порушуючи законодавство і не пояснюючи ніяких причин дату тендеру просто змінили на 2 грудня, що звісно значно зменшує період можливого оскарження відхилення компаній – учасників».

Ситуацію прокоментував директор ТОВ «БК ВР» Роман Донченко: «Тенденція щодо відхилення пропозицій учасників, які не є основними підрядниками КК «Київавтодор», на жаль, відстежується вже протягом досить тривалого часу, що можна подивитися за допомогою системи Prozorro».

До слова, мер столиці Віталій Кличко отримав похвалу міжнародних експертів за відремонтовані дороги.