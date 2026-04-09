Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону

Антон Федорців
Пономаренки стали новим «осередком суспільства»
фото: ФК «Динамо»

Форвард вирішив не відкладати на літо знаменну подію

Нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко напередодні одружився. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Дебютант збірної України повів під вінець свою дівчину Дарину. Пара перебувала в романтичних стосунках півтора року. Пропозицію вийти за нього Пономаренко зробив у новорічну ніч.

Форвард розпрощався з холостяцьким життям посеред сезону, хоча зазвичай футболісти відкладають такі важливі життєві подій на міжсезоння. Щоправда, поки подружжя зареєструвало шлюб у відділі ДРАЦС. Натомість повноцінне весілля відбудеться пізніше.

У другій половині сезону Пономаренко став головною ударною силою «Динамо». Він провів шість поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких оформив сім голів. У березні він дебютував у складі національної команди та відзначився прем'єрним м'ячем у протистоянні зі Швецією (1:3).

До слова, раніше «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги. «Біло-сині» вустами власної пресслужби назвали непрофесійною роботу бригади VAR у поєдинку проти львівських «Карпат» (0:1). Тоді за порадою відеоасистента рефері скасував гол Пономаренка.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали той же Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк.

Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону
«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування гри Польща – Україна
Пілот Формули-1 отримав у подарунок шоколадне яйце у ​​формі шолома
Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
