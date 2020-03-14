Президент Бразилії спростував повідомлення про зараження коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Бразилії Жаїр Болсонару

Напередодні зараження коронавірусом підтвердилося в співробітника Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив у п’ятницю, 13 березня, що результат його тесту на пневмонію, яку викликає новий коронавірус SARS-CoV-2 — негативний.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

«Госпіталь збройних сил і діагностична лабораторія «Сабін» засвідчили негативний результат тесту на COVID-19 для президента Жаїра Болсонару»,- йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ із посиланням на джерела в адміністрації президента Бразилії повідомили про позитивний результат тесту на коронавірус.

Цю інформацію згодом у соцмережі Twitter спростував син президента Едуарду Болсонару, назвавши повідомлення «фейковими новинами».

Напередодні зараження коронавірусом підтвердилося в співробітника Болсонару, що відповідає в його адміністрації за комунікації. Він супроводжував Болсонару у поїздці до США, де зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Майком Пенсом.

У Білому домі, проте, заявили напередодні, що Трамп та Пенс не проходитимуть тест на коронавірус, оскільки в них не було тісного контакту із зараженим бразильцем. Також Трамп напередодні заявив, що його не турбує інформація про те, що один із членів бразильської делегації заражений коронавірусом.