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    Сьогодні Кабмін обговорить протидію коронавірусу

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    У суботу Кабмін збереться, щоб обговорити протидію коронавірусу - Сьогодні Кабмін обговорить протидію коронавірусу
    У суботу Кабмін збереться, щоб обговорити протидію коронавірусу

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19

    У суботу, 14 березня уряд збереться на засідання, щоб обговорити питання протидії поширенню коронавірусу.

    Про це в ефірі програми «Свобода Слова Савіка Шустера» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Завтра буде засідання уряду, де ми будемо працювати, насамперед, над питанням, що робити з коронавірусом», – заявив очільник МЗС.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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