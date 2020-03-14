Сьогодні Кабмін обговорить протидію коронавірусу
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19
У суботу, 14 березня уряд збереться на засідання, щоб обговорити питання протидії поширенню коронавірусу.
Про це в ефірі програми «Свобода Слова Савіка Шустера» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Завтра буде засідання уряду, де ми будемо працювати, насамперед, над питанням, що робити з коронавірусом», – заявив очільник МЗС.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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