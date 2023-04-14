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«Хто вирішив, що долар – головна валюта?» Президент Бразилії виступив із скандальною заявою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Хто вирішив, що долар – головна валюта?» Президент Бразилії виступив із скандальною заявою
Бразилія відверто підтримала політику Китаю, і виступила проти американців
фото: з відкритих джерел

Президент Бразилії закликав відмовитися від долара

Схоже, окрім Володимира Путіна у лідера Китаю Сі Цзіньпіна з'явився іще один шанувальник, який вважає, що юані краще за американську валюту. Так, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до Китаю закликав країни, що розвиваються, відмовитися від долара в міжнародній торгівлі на користь їх власних валют. Про це пише Financial Times.

Лула да Сілва звернувся до групи країн БРІКС (крім Бразилії та Китаю, до неї входять Росія, Індія та Південно-Африканська Республіка ) із закликом покласти край домінуванню долара та розробити власну альтернативну валюту для використання у торгівлі. Президент Бразилії, виступаючи в Новому банку розвитку (створений країнами-членами БРІКС) у Шанхаї, звернувся до аудиторії з питаннями: «Хто вирішив, що наші валюти слабкі та не мають цінності в інших країнах? Хто вирішив, що долар став головною валютою після скасування золотого стандарту?», – сказав він. 

Заклик Лули да Сілви позбутися доларової залежності підтримує зростаючі зусилля Пекіна щодо використання юаня в розрахунках при міжнародних угодах із сировиною. Експерти видання заявляють, що лідер Китаю Сі Цзіньпін прагнутиме переконати президента Бразилії на зустрічі 14 квітня підтримати низку зовнішньополітичних програм Пекіна. Серед них, введена в 2013 році ініціатива «Один пояс – один шлях», яка передбачає активізацію міжнародних торговельно-інвестиційних проектів із залученням більшої кількості країн та використання капіталу заінтересованих держав. До неї приєдналися 150 країн.

Нагадаэмо, Україна хоче купити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії у її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовляється і наполягає на мирних переговорах

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