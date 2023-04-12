Бразилія відмовляє Україні в продажі зброї – NYT

Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання озброєння

Україна хоче купити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії у її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовляється і наполягає на мирних переговорах. Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що торік німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії із проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина давала Бразилії. Проте відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо вона збирається до України.

Бразилія, яка залежить від Росії у постачанні добрив і палива, також ясно дала зрозуміти, що не відправлятиме зброю, призначену для лінії фронту, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах.

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«Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Видання зазначає, що Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання довгого списку озброєнь, що включає бронетехніку, літаки, системи ППО, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси, згідно з листуванням. Бразилія переважно ігнорує ці прохання.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час спілкування з журналістами 6 квітня запропонував Україні віддати Росії Крим. Він все ще вважає, що це гарантуватиме настання миру. Також він заявив, що Зеленський не може хотіти всього.

Тим часом Банкова вже описала сценарій деокупації Криму.