Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бразилія відмовляє Україні в продажі зброї – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бразилія відмовляє Україні в продажі зброї – NYT
Президент Бразилії Лула да Сілва
фото з відкритих джерел

Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання озброєння

Україна хоче купити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії у її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовляється і наполягає на мирних переговорах. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що торік німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії із проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина давала Бразилії. Проте відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо вона збирається до України.

Бразилія, яка залежить від Росії у постачанні добрив і палива, також ясно дала зрозуміти, що не відправлятиме зброю, призначену для лінії фронту, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах.

«Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Видання зазначає, що Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання довгого списку озброєнь, що включає бронетехніку, літаки, системи ППО, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси, згідно з листуванням. Бразилія переважно ігнорує ці прохання.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час спілкування з журналістами 6 квітня запропонував Україні віддати Росії Крим. Він все ще вважає, що це гарантуватиме настання миру. Також він заявив, що Зеленський не може хотіти всього.

Тим часом Банкова вже описала сценарій деокупації Криму.

Теги: Бразилія війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нормальною людською логікою Лулу да Сілву не проб'єш
Миротворець за чужий рахунок. Що потрібно нагадати президенту Бразилії
8 квiтня, 15:11
«У президента Бразилії Лули із законом проблеми завжди»
Путіну – Крим, Зеленському – Неймара та частину Бразилії
7 квiтня, 18:09
Лула да Сілва заявив, що світу потрібен спокій
«Зеленський не може хотіти всього». Президент Бразилії оскандалився заявою про Крим
7 квiтня, 10:45

Політика

Бразилія відмовляє Україні в продажі зброї – NYT
Бразилія відмовляє Україні в продажі зброї – NYT
Єгипет заперечує постачання Росії ракет: подробиці
Єгипет заперечує постачання Росії ракет: подробиці
Дала задню перед контрнаступом? Білорусь раптово закликала до перемир’я та початку переговорів
Дала задню перед контрнаступом? Білорусь раптово закликала до перемир’я та початку переговорів
«Не воюють на полі бою»: США офіційно підтвердили, що в Україні є їх спецназівці
«Не воюють на полі бою»: США офіційно підтвердили, що в Україні є їх спецназівці
Тайваню вже хвилюватись? Сі Цзіньпін визнав, що готується до реальних бойових дій
Тайваню вже хвилюватись? Сі Цзіньпін визнав, що готується до реальних бойових дій
Історичний день: відбулася перша спільна нарада українських та європейських депутатів
Історичний день: відбулася перша спільна нарада українських та європейських депутатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Росія випустила ракету по Казахстану
70K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
21K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
11K
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
9932
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
9827
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала

Новини

Трамп публічно обізвав Макрона
Сьогодні, 19:29
ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту