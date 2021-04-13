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    Президент Фінляндії обговорив з Путіним загострення на кордоні України з РФ

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    Президент Фінляндії висловив Путіну стурбованість загостренням на кордоні України з РФ - Президент Фінляндії обговорив з Путіним загострення на кордоні України з РФ
    Президент Фінляндії висловив Путіну стурбованість загостренням на кордоні України з РФ
    Фото: flickr.com/tpkanslia

    Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ РФ

    Президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори. Про це повідомляє пресслужба Нііністе.

    В ході розмови обговорили ситуацію з стягуванням російських військ до кордону з Україною.

    Також говорили про напружену ситуацію на окупованому Кримському півострові.

    «Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ і підкреслив необхідність обговорення і заходів по зниженню напруженості», – йдеться в заяві.

    У той же час, у Кремлі повідомили, що Путін звинуватив Київ у «провокаціях» і «цілеспрямованому загостренні обстановки на лінії зіткнення».

    Раніше міністри закордонних справ Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, – та високий представник ЄС закликали Росію зупинити масштабне переміщення військ на кордони з Україною, зупинити військову провокацію та вжити негайних заходів для деескалації напруги.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

    Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Німеччина Путін Фінляндія
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