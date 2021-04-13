Президент Фінляндії обговорив з Путіним загострення на кордоні України з РФ
Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ РФ
В ході розмови обговорили ситуацію з стягуванням російських військ до кордону з Україною.
Також говорили про напружену ситуацію на окупованому Кримському півострові.
«Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ і підкреслив необхідність обговорення і заходів по зниженню напруженості», – йдеться в заяві.
У той же час, у Кремлі повідомили, що Путін звинуватив Київ у «провокаціях» і «цілеспрямованому загостренні обстановки на лінії зіткнення».
За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України. Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ». Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною. Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.
За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.
Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».
Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.
Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.