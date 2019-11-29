Президент Грузії відклала візит до Києва на прохання української сторони



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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повинна була відвідати Київ у листопаді, але через поточні процеси в Україні візит перенесено на 2020 рік

Запланований на листопад візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну перенесли на 2020 рік.

Як повідомили в адміністрації президента Грузії, візит відкладено на прохання офіційного Києва «через поточні процеси в Україні».

«Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повинна була відвідати Київ у листопаді, але через поточні процеси в Україні візит перенесено на 2020 рік на прохання української сторони», — йдеться в заяві.

В адміністрації також заявили, що візит президента України Володимира Зеленського в Грузію не планувався.

Як відомо, під час зустрічі в Варшаві у вересні президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі найближчим часом провести взаємні візити.

До слова, у понеділок ввечері, 25 листопада, демонстранти у Тбілісі заблокували президента Грузії Саломе Зурабішвілі в ресторані: вона не могла вийти із закладу близько години.