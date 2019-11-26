В Тбілісі спецназ розігнав пікетувальників біля парламенту



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Спецназ відтиснув мітингувальників від входів до парламенту Грузії Фото: Sputnik Грузія

Вранці у вівторок всі входи до парламенту Грузії вільні. Опівдні має відкритися пленарне засідання

МВС Грузії повідомило про трьох постраждалих і 28 затриманих в центрі Тбілісі під час відтиснення спецназом мітингувальників від входів до парламенту в ніч на вівторок.

Опозиція вирішила пікетувати парламент з понеділка, щоб вранці у вівторок не дозволити депутатам від правлячої партії «Грузинська мрія - демократична Грузія» провести пленарне засідання, повідомляє Sputnik Грузія.

Депутати від опозиційних партій оголосили бойкот. Багато з них беруть участь в акціях протесту з 14 листопада - з тих пір, як провалилася виборча реформа.

У МВС Грузії заявили, що вночі 28 листопада учасники акції «в зазначені терміни не звільнили заблоковані ними входи в законодавчий орган».

«Відповідно, акція вийшла за рамки, встановлені законом про збори і свободу вираження. Зокрема, був порушений закон «Про збори і маніфестації», який забороняє блокування входів в законодавчий орган, а також перекриття проїжджої частини дороги, якщо цього не вимагає кількість присутніх», - йдеться в заяві на сайті МВС Грузії.

Вранці у вівторок всі входи до парламенту Грузії вільні. Опівдні має відкритися пленарне засідання.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада опозиція встановила намети біля входів до парламенту Грузії. Люди протестують з вимогою проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою (за партійними списками).

Раніше в Грузії на акції протесту 18 листопада було затримано 37 осіб після того, як поліція за допомогою водомета розігнала пікети біля входів до парламенту.