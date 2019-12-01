Парламент Іраку прийняв відставку прем'єра через масові протести



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Колишній прем’єрміністр Іраку Аділь Абдул-Махді

Депутати звернуться до президента Іраку, щоб він висунув кандидатуру нового прем’єрміністра

Парламент Іраку схвалив відставку прем’єрміністра країни Аділя Абдула-Махді.

Про це повідомляє телеканал Aljazeera.

Рішення було прийнято в парламенті без голосування, оскільки процедура не передбачена конституцією країни. Спікер Мухаммед аль-Халбусі повідомив, що парламентарі звернуться до президента республіки Бархама Салеха, щоб він висунув кандидатуру нового прем’єрміністра відповідно до 76-ї статті конституції Іраку.

Нагадаємо, 29 листопада, прем’єрміністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що подасть у відставку на тлі антиурядових протестів і заворушень, які тривають вже два місяці.

В цій країні тривають протести попри обіцянку прем’єра піти у відставку.

Напередодні голова уряду Іраку повідомив парламенту про свою відставку.