Протестувальники в Іраку вдруге за тиждень підпалили іранське консульство



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Перший підпал консульства Іраку в Наджафі стався 27 листопада

Іракці в Багдаді та на переважно шиїтському півдні країни продовжують вуличні акції

Антиурядові протестувальники в південному іракському місті Наджаф 1 грудня знову підпалили консульство Ірану.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на місцеву поліцію.

«Іракці в Багдаді та на переважно шиїтському півдні країни продовжують вуличні акції з вимогами збільшити кількість робочих місць, покласти край корупції та покращити соціальні послуги. Наразі кількість загиблих в ході протестів становить понад 400 людей»,, - йдеться у повідомленні.

Протести не вщухли й після того, як стало відомо про відставку уряду прем’єрміністра Аделя Абдель Магді. Чимало іракців вважають, що Іран підтримував уряд Магді.

Перший підпал стався 27 листопада. Тоді натовп підпалив дипломатичне представництво Ірану, скандуючи «Геть Іран з Іраку». За три тижні до того мітингарі напали на інше іранське консульство в місті Карбала.

Нагадаємо, 29 листопада, прем’єрміністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що подасть у відставку на тлі антиурядових протестів і заворушень, які тривають вже два місяці.

1 грудня парламент Іраку прийняв відставку прем'єра через масові протести.