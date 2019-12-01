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    У світі

    Голова уряду Іраку повідомив парламенту про свою відставку

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    Голова уряду Іраку повідомив парламенту про свою відставку

    Антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. В результаті зіткнень з силовими структурами загинули вже понад 40 демонстрантів

    Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.

    Про це повідомляє Aljazeera

    У неділю заплановано засідання парламенту Іраку, на якому чиновники будуть приймати рішення щодо Махді шляхом голосування.

    Як повідомлялося, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

    В результаті зіткнень з силовими структурами загинули вже понад 40 демонстрантів.

    Нагадаємо, 29 листопада, прем’єрміністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що подасть у відставку на тлі антиурядових протестів і заворушень, які тривають вже два місяці. В цій країні тривають протести попри обіцянку прем’єра піти у відставку.

    Ірак Багдад протест безробіття
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