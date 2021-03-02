Президент Євроради нагадав Зеленському, скільки грошей Україна отримала від ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Володимир Зеленський на КПВВ «Щастя», Луганщина, 2 березня 2021 року

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Володимир Зеленський на КПВВ «Щастя», Луганщина, 2 березня 2021 року

Мішель закликав українську владу реформувати суди

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав Україну провести судову реформу та посилити боротьбу з корупцією. А також нагадав, скільки вже допомоги Київ отримав від Брюсселя.

Про це Мішель заявив під час візиту на Донбасу разом з президентом України Володимиром Зеленським, передають «Новости Донбасса».

За словами президента Євроради, за останні 7 років після Революції гідності Євросоюз надав Україні допомогу на понад 16 мільярдів євро. Мішель наголосив, що це найбільший розмір допомоги країні, яка не входить у ЄС.

«Багато треба зробити в установленні верховенства права, судової реформи та боротьбі з корупцією», – додав він.

Мішель підкреслив, що судова реформа не тільки може забезпечити довіру українців до цієї інституції, а й сприятиме поліпшенню бізнес-клімату та залученню інвестицій. Він додав, що останні рішення Конституційного суду лише довели необхідність судової реформи.

«Пане президенте, ми – ваші друзі. Ми будемо вас підтримувати на кожному етапі вашого шляху до верховенства права й реформи судової системи в Україні», – наголосив Мішель.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів на форумі про проблеми судової системи в Україні, а також анонсував «суд у смартфоні». Також він обіцяє найближчим часом підписати указ про трирічну Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства.

Нагадаємо, 2 березня Зеленський полетів на Донбас, куди прибув президент Євроради. Президент України та президент Європейської ради ознайомляться з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС.