«Суд у смартфоні». Зеленський анонсував нову послугу

Влада вважає, що усунити зловживання та забезпечити прозорість суду допоможуть ІТ-рішення

Президент Володимир Зеленський назвав основні проблеми судової системи. Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя» у Києві.

Однією з них є нестача нових суддів, що призводить до надмірного навантаження на систему та проблем з доступом до правосуддя. «Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи й роками очікувати на розгляд своєї справи», – зазначив він.

У цьому контексті президент наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконаленні процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

«Систему мають заповнити професійні та порядні судді, які зможуть змінити стійке, негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади», – сказав Зеленський.

Ще однією проблемою, за його словами, є брак доброчесних та незалежних суддів.

«Це – глобальні, можна сказати, хронічні недуги, що існують роками та потребують структурних, глибоких змін. Зокрема – змін законодавчих», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що важливим є усунення зловживань та забезпечення прозорості суду.

«Дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо – і обов’язково зробимо – «суд у смартфоні». Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань», – сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що громадяни мають брати безпосередню участь у здійсненні правосуддя.

«Ми запроваджуємо в країні народовладдя, а це – не лише місцеві та всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Наразі готові два законопроекти, що дадуть старт його роботі», – наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що модель і формат суду присяжних в Україні детально обговорюватимуться.

Як повідомлялося, президент заявив, що в Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд.