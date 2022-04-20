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    Президент Євроради побачив зруйновану рашистами Бородянку

    Шарль Мішель 20 квітня відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами - Президент Євроради побачив зруйновану рашистами Бородянку
    Шарль Мішель 20 квітня відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами
    фото: twitter.com/eucopresident

    Не може бути миру без справедливості, – Шарль Мішель

    Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні на власні очі побачив зруйновану росіянами Бородянку на Київщині, яку звільнили від окупантів 1 квітня. Про це йдеться у його Твіттері.

    «У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості», – зазначив він.

    Разом з очільником Євроради до міста приїхала віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

    Нагадаємо, Шарль Мішель прибув з візитом до Києва сьогодні.

    Ворог зайшов у Бородянку 27 лютого і лишався там аж до 1 квітня. За словами міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, тут пошкоджено чи знищено дві третини багатоповерхівок. Вісім багатоквартирних будинків демонтують – відновленню вони не підлягають.

    Точна кількість загиблих від рук ворога все ще невідома – рятувальники продовжують розбирати завали. Станом на 17 квітня рятувальники виявили 41 тіло.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Європа Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Президент Євроради побачив зруйновану рашистами Бородянку