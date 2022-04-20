Президент Євроради побачив зруйновану рашистами Бородянку

Не може бути миру без справедливості, – Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні на власні очі побачив зруйновану росіянами Бородянку на Київщині, яку звільнили від окупантів 1 квітня. Про це йдеться у його Твіттері.

«У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості», – зазначив він.

У Бородянці.



Як Буча та багато інших міст в Україні



Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні.



Не може бути миру без справедливості. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/l309U9xrFO — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

Разом з очільником Євроради до міста приїхала віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, Шарль Мішель прибув з візитом до Києва сьогодні.

Ворог зайшов у Бородянку 27 лютого і лишався там аж до 1 квітня. За словами міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, тут пошкоджено чи знищено дві третини багатоповерхівок. Вісім багатоквартирних будинків демонтують – відновленню вони не підлягають.

Точна кількість загиблих від рук ворога все ще невідома – рятувальники продовжують розбирати завали. Станом на 17 квітня рятувальники виявили 41 тіло.