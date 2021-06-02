Президент «Київстару» розповів, чи зростатиме цьогоріч оплата за мобільний зв'язок

«Я не вірю, що українець буде платити колись за мобільний зв’язок стільки, скільки німець», – Комаров

Середній дохід з одного абонента становить в середньому 80 грн – це найнижчий показник у Європі. Попри це, компанія не планує підвищувати тарифи на мобільний зв’язок. Про це повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров, йдеться в матеріалі «Главкому».

«Поки планів підвищення тарифів у цьому році в нас нема, але це не означає, що вони не можуть з’явитись. Звісно, ми прагнемо виконувати бізнес-показники, до яких у нас прив’язані інвестиції. Але наш низькій середній чек мене хвилює. Я вчора пішов підстригся за 400 грн, випив чашку кави за 50 грн і подумав, що це три місяці мого власного мобільного зв’язку. Середній APRU (дохід з одного абонента) порядку 80 грн – найнижчий у Європі, й Україна перебуває в тридцятці країн поруч із Бангладешем та Непалом із найменшим APRU у світі», – розповів Комаров.

За його словами, такий низький чек викликало багато чинників. Економіка й макроекономіка, певне конкурентне середовище, навіть пізній запуск 4G призвів до того, що індустрія дуже довго жила в стандарті 2G без особливої диференціації і, по суті, уся конкурентна боротьба велася навколо ціни.

«Я не вірю, що українець буде платити колись за мобільний зв’язок стільки, скільки німець у наших економічних умовах. Є так звані метрики, які показують частку доходу телекомринку до ВВП. І ми будемо прагнути не абсолютного росту APRU, а якогось відносного. У всьому має бути баланс. Те, що відбувається в нас, – це дисбаланс, і те, що відбувається в США та Канаді, де на мобільний зв’язок витрачається $60–70 на місяць, – це теж дисбаланс. Загальний вектор в Україні буде, думаю, на ріст ціни як мінімум на рівень інфляції», – сказав Комаров.

Зазначимо, наразі тарифи «Київстару» стартують від 125 грн на чотири тижні.

Із 1 грудня 2021 року в Україні запрацює спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону. Міністерство цифрової трансформації активно підтримувала її впровадження, адже це забезпечить зручний перехід між компаніями та покращить користувацький досвід абонентів