В Україні почали тестувати мобільну мережу, яка «вбиває бджіл»

Мобільну мережу наступного покоління, яка вже встигла наробити галасу, почали тестувати в Україні

Прихильникам теорій змов та чіпування час вдягати шапочки з фольги. В Україні почали тестувати 5G – славнозвісну мобільну мережу нового покоління, яка встигла наробити галасу серед деяких верств населення різних країн.

Так, наприклад, нещодавно новітні мобільні мережи звинуватили у «вбивстві» бджіл на Одещині.

Перший в Україні демонстраційний центр 5G запустила Ericsson. Він розташований в Києві і являє собою тестову лабораторію і студію з новітнім обладнанням і передовими розробками компанії.

«На базі центру промислові підприємства, мобільні оператори, інноваційні стартапи, а також інші гравці телеком ринку матимуть можливість ознайомитися і протестувати рішення 4G / 5G як для бізнесу, так і для кінцевих користувачів мобільних послуг», - йдеться в повідомленні компанії.

Центр відкритий для таких цілей:

Демонстрація сценаріїв використання виділеної технологічної мережі 5G, таких як віддалена підтримка, моніторинг і контроль виробничого процесу за допомогою безперервного стримінгу відеоданих у форматі 360 в реальному часі між об’єктами.

Пілотування голосових сервісів критичних систем зв’язку (Mission Critical Push-to-Talk) і демонстрація роботи диспетчерського центру, що виконує контроль і керує системою екстреного зв’язку високого пріоритету.

Демонстрація технологічних особливостей роботи мереж 5-го покоління для мобільних операторів: сегментування мережі, високошвидкісна передача даних, низькі затримки.

Створення платформи для пілотування нових розробок і продуктів за допомогою 5G модемів для високошвидкісної передачі даних.

«Мережі 5G стануть фундаментом для розвитку цифрової економіки в майбутньому. Якісна цифрова інфраструктура потрібна користувачам, бізнесу та економіці держави. Інвестуючи в відкриття демоцентру 5G в Україні, ми об’єднали міжнародну експертизу і новітні рішення Ericsson, щоб відкрити нові можливості для розвитку передових технологій і цифрових інновацій в країні», – коментує Ярослав Ніцак, генеральний директор Ericsson в Україні.

Зазначимо, що на обладнанні Ericsson вже розгорнуті 86 5G-мереж в 43 країнах світу.