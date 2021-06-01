Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»

«Укрпошті» презентували перші зразки пересувних відділень

Керівництву «Укрпошта» показали перші мобільні відділення, які українська компанія замовила в рамках проєкту «Пересувні відділення». Підготовкою мобільних пунктів займається український офіс компанії Citroen.

Відділення побудовано на базі фургону Citroen Berlingo у версії зі збільшеним кузовом.

Автомобіль оснащується 1,6-літровим турбодизелем потужністю 92 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

Спеціальна комплектація Worker передбачає:

збільшений кліренс;

3-місний салон;

систему Grip Control, яка дозволяє долати бездоріжжя.

«…трансформований салон дозволяє облаштувати мобільний офіс прямо в кабіні, великий кузов гарантує перевезення великої кількості посилок, а збільшений кліренс і система Grip Control знадобляться для їзди по пересіченій місцевості і сільським грунтових дорогах. Усі ці параметри в комплексі дозволяють пересувному відділенню виконувати свої функції в погану погоду і в труднопрохідні місцевості», - йдеться у повідомленні українського представництва Citroen.

Автомобілі оснащені системою GPS, що дозволить відстежувати його рух за графіком.