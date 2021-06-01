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    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»

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    Мобільне відділення &laquo;Укрпошти&raquo; на базі фургону Citroen Berlingo - Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»

    Мобільне відділення «Укрпошти» на базі фургону Citroen Berlingo

    Фото: Citroen

    «Укрпошті» презентували перші зразки пересувних відділень

    Керівництву «Укрпошта» показали перші мобільні відділення, які українська компанія замовила в рамках проєкту «Пересувні відділення». Підготовкою мобільних пунктів займається український офіс компанії Citroen.

    Відділення побудовано на базі фургону Citroen Berlingo у версії зі збільшеним кузовом.

    Автомобіль оснащується 1,6-літровим турбодизелем потужністю 92 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

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    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»
    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»
    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»
    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»
    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»
    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»

    Спеціальна комплектація Worker передбачає:

    • збільшений кліренс;
    • 3-місний салон;
    • систему Grip Control, яка дозволяє долати бездоріжжя.

    «…трансформований салон дозволяє облаштувати мобільний офіс прямо в кабіні, великий кузов гарантує перевезення великої кількості посилок, а збільшений кліренс і система Grip Control знадобляться для їзди по пересіченій місцевості і сільським грунтових дорогах. Усі ці параметри в комплексі дозволяють пересувному відділенню виконувати свої функції в погану погоду і в труднопрохідні місцевості», - йдеться у повідомленні українського представництва Citroen.

    Автомобілі оснащені системою GPS, що дозволить відстежувати його рух за графіком.

    Теги: Укрпошта Citroen
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    Який вигляд матимуть мобільні відділення «Укрпошти»