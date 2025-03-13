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Мер Павлограда за час великої війни збільшив собі пенсію утричі, а дружина купила маєток у Трускавці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мер Павлограда за час великої війни збільшив собі пенсію утричі, а дружина купила маєток у Трускавці
Анатолій Вершина за кілька років домігся суттєвого підвищення пенсії
Фото: Павлоградська міськрада

61-річний міський голова раніше керував Павлоградським райвідділком міліції

Мер Павлограда Дніпропетровської області Анатолій Вершина у 2024 році отримав 263,5 тис. грн пенсії, що у понад тричі більше, аніж у 2021-му. А його дружина торік стала власницею  нерухомості у Трускавці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Вершина подав щорічну декларацію, згідно з якою його зарплата за 2024 рік становила 1,6 млн грн, а пенсія – 263,5 тис. грн. Для порівняння, у 2023 році пенсія міського голови складала 227,5 тис. грн, у 2022-му – 145,2 тис. грн, у 2021 – 78,4 тис. грн. Такого стрімкого зростання виплат мер Павлограда, яку нині 61 рік, досягнув через суд. Варто зазначити, що з 1989 до 2009 року Вершина служив в органах МВС у Дніпропетровській області. Закінчив службу на посаді начальника Павлоградського міського відділу внутрішніх справ.

У лютому 2022 року посадовець подав позов проти Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області через те, що відомство відмовило йому в перерахунку пенсії з 1 грудня 2019 року. Феміда частково стала на бік чиновника, і його виплати таки було перераховано на підставі довідки про грошове забезпечення від Територіального медичного об`єднання МВС, виданої в січні 2022-го. Але на досягнутому Вершина не зупинився й у жовтні 2023-го знову пішов до суду. Цього разу вимагав поновити йому щомісячну доплату до пенсії в розмірі 2 тис. грн. Суд задовольнив вимогу.

Крім того, судячи з декларації, дружина чиновника, Валентина Вершина у лютому 2024 року стала власницею дачного будинку площею 211,1 кв. м у Трускавці. Офіційна вартість нерухомості – 1,36 млн грн. Також Вершина набула у власність земельну ділянку площею 0,07 га в Трускавці і квартиру в Павлограді площею 63,3 кв. м.

Валентина Вершина торік обросла нерухомістю в Трускавці
Валентина Вершина торік обросла нерухомістю в Трускавці
Скриншот із реєстру декларацій

Ще одне надбання сім’ї Вершин торік – причіп Stema ST 02-1, 2022 року випуску за 111 тис. грн.

Якщо вірити декларації, гроші в банках подружжя не тримає, натомість зберігає готівкою 650 тис. грн і 7 тис. євро.

Як повідомляв «Главком», колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник Голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню. У вересні 2025-го посадовцю виповниться 88 років.

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Теги: мер пенсія Дніпропетровщина гроші

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Політика

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