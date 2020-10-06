Зеленський переконаний, що із Путіним треба вести діалог
Не всі проблемні питання можна вирішити в нормандському форматі – за участю глав Німеччини і Франції, пояснив президент України
Прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним необхідні для вирішення важливих для України питань. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Politico, опублікованому у вівторок, 6 жовтня.
За його словами, не всі проблемні питання можна вирішити в нормандському форматі – за участю глав Німеччини і Франції.
«Тільки в нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі», – сказав він.
Зеленський зазначив, що повернення 140 українських полонених не відбулося б без його прямої розмови з президентом РФ.
«Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають в полоні, багато хто з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії», – наголосив президент України.
Нагадаємо, що Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з Путіним.