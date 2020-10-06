Зеленський переконаний, що із Путіним треба вести діалог

За його словами, не всі проблемні питання можна вирішити в нормандському форматі – за участю глав Німеччини і Франції.

«Тільки в нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі», – сказав він.

Зеленський зазначив, що повернення 140 українських полонених не відбулося б без його прямої розмови з президентом РФ.

«Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають в полоні, багато хто з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії», – наголосив президент України.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з Путіним.