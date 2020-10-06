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    Зеленський переконаний, що із Путіним треба вести діалог

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    <span>Зеленський зазначив, що повернення 140 українських полонених не відбулося б без його прямої розмови з президентом РФ</span> - Зеленський переконаний, що із Путіним треба вести діалог
    Зеленський зазначив, що повернення 140 українських полонених не відбулося б без його прямої розмови з президентом РФ

    Не всі проблемні питання можна вирішити в нормандському форматі – за участю глав Німеччини і Франції, пояснив президент України

    Прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним необхідні для вирішення важливих для України питань. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Politico, опублікованому у вівторок, 6 жовтня.

    За його словами, не всі проблемні питання можна вирішити в нормандському форматі – за участю глав Німеччини і Франції.

    «Тільки в нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі», – сказав він.

    Зеленський зазначив, що повернення 140 українських полонених не відбулося б без його прямої розмови з президентом РФ.

    «Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають в полоні, багато хто з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії», – наголосив президент України.

    Нагадаємо, що Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з Путіним.

    Путін Володимир Зеленський президент
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