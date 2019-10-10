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    Президент про вирішення конфлікту на Донбасі: Перший пріоритет – люди, другий пріоритет – території

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    Володимир Зеленський на пресмарафоні - Президент про вирішення конфлікту на Донбасі: Перший пріоритет – люди, другий пріоритет – території
    Володимир Зеленський на пресмарафоні
    Фото: president.gov.ua

    Володимир Зеленський пояснив, чому він обрав дипломатичний шлях розв'язання війни

    При вирішенні конфлікту на Донбасі ми обрали дипломатичний шлях, бо я не готовий втрачати наших людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський  під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

    «Ви йдете в фарватері свого попередника. Він не наважився війну назвати війною. Чи не варто було б вам наважитись поставити це все в юридичну площину? Це ставить на свої місця багато речей», - запитав журналіст Роман Скрипін.

    «Це один із варіантів, який ви пропонуєте мені. Я йшов як президент миру. Я хочу закінчити війну. Суспільство не голосувало за президента, який прийде і оголосить війну, який війною забере свої території. Я як президент не готовий втрачати наших людей. Тому обраний дипломатичний шлях. Якщо ми говоримо про людей і території, то перший пріоритет – люди, другий – території. Я не хочу наших людей лякати. Ви пам’ятаєте, як люди реагували, коли попередній президент ввів воєнний стан», - відповів Зеленський.

    За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

    Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів.

    «Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили  у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

    Як повідомляє кореспондент Главкомажурналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

    Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

     Читайте також: Десять годин із Зеленським. Трансляція пресмарафону з президентом
    воєнний стан Володимир Зеленський президент журналіст
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