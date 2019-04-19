Порошенко про дозвіл легалізації пістолетів: Завтра вони легалізують гранати, автоматичну зброю



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Чинний президент пояснив, чому зараз не час спрощувати видачу короткоствольної зброї

Петро Порошенко заявив, що він проти легалізації короткоствольної зброї в Україні.

«Завтра вони легалізують гранати, автоматичну зброю. Я категоричний противник. І дуже щасливий, що більшість українців мене в цьому підтримують», - заявив Порошенко в студії Суспільного, відповідаючи на питання стосовно необхідності легалізувати короткоствольну зброю.

За його словами, наявність короткоствольної зброї на руках у українців не додасть безпеки.

«І ризики, які можуть спричинити застосування зброї на вулицях є абсолютно не виправдані. Сьогодні наявність зброї є незаконною. Реєстрація зброї повинна бути навіть ускладнена і я твердо переконаний, що зброю треба з українських вулиць вилучати», - запропонував президент.

Свою позицію він аргументував тим, що ні в одній країні світу в XXI сторіччі це не призводило до зменшення рівня злочинності.

«З точністю до навпаки. Подивіться США, Нову Зеландію. Подивіться, навіть з легально отриманою зброєю, до якої кількості жертв це призводить», - зауважив Порошенко.

Як вихід з ситуації, він вказав на те, що зараз треба підвищувати професійність органів безпеки, СБУ, Нацполіції. «І саме ці структури повинні захищати людей. Право на насилля, на застосування зброї має бути у лише підготовлених, навчених, проінспектованих, силових структур держави», - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна теж заявив, що виступає проти легалізації короткоствольної зброї.