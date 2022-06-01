Ситуація складна: Зеленський розповів, скільки Україна втрачає військових щодня

Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників

Щодня у війні проти Росії гинуть від 60 до 100 українських військових

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Newsmax.

Ситуація складна, але ми утримуємо оборонні периметри, сказав президент в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Він додав, що найскладніше – на Сході, зокрема в Луганській та Донецькій областях.

«Ситуація дуже складна: ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими. Тому ми утримуємо наші оборонні периметри», – зізнався Зеленський.

Зауважимо, що влада та Генштаб не озвучують загальні втрати українських сил, поки триває війна Росії проти України. Від цього утримуються, оскільки така статистика деморалізує суспільство.

До цього приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення РФ Зеленський називав ще у квітні. Тоді він повідомляв, що на війні з Росією загинули 2 500 - 3 000 українських військових.

До слова, за 97 днів війни українські військові ліквідували 30500 окупантів та знищили 174 гелікоптери ворога.