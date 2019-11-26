Президенти України та Естонії взяли участь у Цифровому форумі в Таллінні (відео)



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Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд беруть участь у Цифровому форумі Digital society sandbox у Таллінні.

Як повідомлялось, Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

«У вас є чудові фахівці у цифровій сфері. Ми хочемо використати ваш досвід у трансформації нашої країни. Бо у нас є великий проект «Держава у смартфоні», – наголосив Володимир Зеленський.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Зазначимо, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.



