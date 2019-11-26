Зеленський на зустрічі з українською громадою в Естонії: повертайтеся в Україну, приєднуйтеся до нас



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Фото: president.gov.ua

Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину

У Таллінні президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Люди висловили підтримку діям української влади, серед іншого крокам, спрямованим на досягнення миру на Донбасі.

«Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна – світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами», – сказала представниця української громади Лідія Лане.

Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину.

Глава держави подякував громаді за активну позицію.

«Повертайтеся в Україну, починайте працювати, піднімайте виробництво. Приєднуйтеся до нас!» – звернувся до представників громади Володимир Зеленський.

Також президент разом з дружиною вшанували пам’ять полеглих за незалежність Естонії.

Президентське подружжя поклало квіти до Монумента перемоги у війні за незалежність.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Також зазначалось, що Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.