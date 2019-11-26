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    Зеленський на зустрічі з українською громадою в Естонії: повертайтеся в Україну, приєднуйтеся до нас

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    Зеленський на зустрічі з українською громадою в Естонії: повертайтеся в Україну, приєднуйтеся до нас
    Фото: president.gov.ua

    Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину

    У Таллінні президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Люди висловили підтримку діям української влади, серед іншого крокам, спрямованим на досягнення миру на Донбасі.

    «Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна – світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами», – сказала представниця української громади Лідія Лане.

    Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину.

    Глава держави подякував громаді за активну позицію.

    «Повертайтеся в Україну, починайте працювати, піднімайте виробництво. Приєднуйтеся до нас!» – звернувся до представників громади Володимир Зеленський.

    Також президент разом з дружиною вшанували пам’ять полеглих за незалежність Естонії.

    Президентське подружжя поклало квіти до Монумента перемоги у війні за незалежність.

    Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

    Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). 

    Також зазначалось, що Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

    Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.

    ЄС Європа Естонія Володимир Зеленський громада Україна президент
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