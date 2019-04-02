Прикордонники відновили облаштування кордону з Росією



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Фото: mvs.gov.ua

Зокрема, на ділянці Луганської області починається будівництво рокадних доріг, проводиться облаштування загороджень та протитанкових ровів

З 1 березня відновилися роботи та підготовка з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. А від 1 квітня розпочались вже активні роботи з реалізації запланованих заходів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зокрема, проводяться роботи на ділянці Луганської області. Проведено підготовчі роботи для будівництва рокадних доріг, проводиться улаштування загороджень та протитанкових ровів.

Продовжуються проектно-вишукувальні роботи. На ділянці відділу прикордонної служби «Лозно-Олександівка» улаштовано 6,3 км загороджень із спіралі типу «Єгоза» та улаштовано понад 13 км протитанкового рову.

На ділянці Золочівського району Харківської області проводяться роботи з обладнання системи відеоспостереження та контролю, прокладання переходів через складні або нестандартні ділянки місцевості, здійснюється доставлення щебеневої продукції із залізничної станції до місць виконання робіт та коригування проектних рішень.

Окрім Луганської та Харківської областей, проводяться роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об’єктів у Чернігівській області.

Також проводиться розроблення проектно-кошторисного документа щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону у межах Сумської області.

Фото: mvs.gov.ua

Загалом на 2019 рік передбачено виділення з бюджету 400 млн грн. За ці кошти заплановано розгорнути 5 комплексів відеоконтролю та сигналізації, облаштувати 50 км протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, 47,9 км загороджень із спіралі типу «Єгоза», прокласти 65,8 км рокадної дороги, обладнати 40 переходів рокадної дороги через складні ділянки, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на трьох об’єктах та низку інших важливих робіт.

Прикордонники відмічають, що на ділянках, де система діє, можливість порушення лінії кордону практично зведена до нуля.

Раніше повідомлялось, що даний проект був затверджений постановою уряду в травні 2015 року та передбачає створення на українсько-російській ділянці системи «інтелектуального кордону», яка поєднує технічні, інженерні та фортифікаційні новації і надасть можливість максимального контролю за лінію державного кордону і упередження її порушення. А кінцевим терміном реалізації проекту – є 2021 рік.