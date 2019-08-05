Принц Вільям закликав футбольних фанатів стежити за своїм психічним здоров'ям



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Принц Вільям

«Психічне здоров'я так само важливо, як і наше фізичне»

Принц Вільям, онук королеви Великобританії Єлизавети II, закликав футбольних фанатів, щоб вони стежили за своїм психічним здоров'ям. Своє послання уболівальникам він адресував перед початком матчу за Суперкубок Англії між «Манчестер Сіті» і «Ліверпулем», який напередодні відбувся в Лондоні на стадіоні «Уемблі».

«Ми всі повинні дбати про нашому повсякденному психічній формі і надавати підтримку один одному, коли стикаємося з невдачами, щоб ми могли бути в тонусі, щоб не трапилося в майбутньому. Психічне здоров'я так само важливо, як і наше фізичне», - цитує принца Вільяма The Sun.

Нагадаємо, основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а серію пенальті краще виконали гравці чинного чемпіона Англії.

Джерело: Чемпионат.com