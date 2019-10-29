Розведення в Золотому. Штаб ООС терміново скликає брифінг



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Брифінг для преси відбудеться в Краматорську

Сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Про це повідомила пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

«Захід пройде за адресою : місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, буд. 10-В, зал для брифінгів об’єднаного центру ЦВС», - йдеться в повідомленні. Акредитація журналістів триває до 16 години.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.