  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розведення в Золотому. Штаб ООС терміново скликає брифінг

    • Розсилка
    Розведення в Золотому. Штаб ООС терміново скликає брифінг

    Брифінг для преси відбудеться в Краматорську

    Сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Про це повідомила пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

    «Захід пройде за адресою : місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, буд. 10-В, зал для брифінгів об’єднаного центру ЦВС», - йдеться в повідомленні. Акредитація журналістів триває до 16 години.

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

    Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

    Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

    бойовики на Донбасі ЗМІ Донбас Луганщина Міноборони розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ