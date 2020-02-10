Гончарук про Зеленського: це для нас камертон



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Олексій Гончарук: я вважаю, що президент у нас дуже розумний

Олексій Гончарук стверджує, що сказані ним слова про Володимира Зеленського та його розуміння політичних процесів були вирвані з контексту

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук знову повернувся до теми скандального прослуховування своїх робочих нарад і заявив про те, що його оцінка ділових якостей президента України Володимира Зеленського була вирвана з контексту.

Так само він не поскупився на схвальні характеристики для глави держави.

«По-перше, я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія «, - заявив Олексій Гончарук в інтерв'ю «Українській правді».

Прем'єр запевняє також, що Зеленський - «президент дуже розумний, хороший менеджер і досить мудра людина».

«І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях», - додав Гончарук.

Прем'єр стверджує, що Зеленський грає вирішальну роль в діяльності Кабміну.

«Для нас, для уряду, він є таким собі камертоном - клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрій людей і їхні потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо», - пояснив глава уряду.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.