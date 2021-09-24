«Євросолідарність» заявила про злочин, який стався у Раді 23 вересня

Нардепи із скандалами ухвалили президентський закон, який ще не пройшов перевірку Венеціанської комісії

Партія «Європейська солідарність» подає до НАБУ, Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня 2021 року посадовими особами парламенту під час голосування за так званий антиолігархічний закон Зеленського. Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року», – повідомила Геращенко.

Вона наголосила, що Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу. Однак, вчора була реалізована законодавча ініціатива Зеленського, але «вперше в цій залі було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу».

«Буде багато прізвищ. І ми просимо, аби і ДБР, і прокуратура їх зафіксували. Вони будуть і в нашій заяві. Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання», – нагадала Геращенко.

«Потім головуючий на засіданні Стефанчук, перевищуючи службові повноваження, узурпуючи владу, перешкоджаючи в діяльності народного депутата України, разом з Веніславським і 250 народними депутатами від монобільшості та двох олігархічних груп проголосували за те, що порушили право народних депутатів на законотворчу діяльність», – зазначає Геращенко.

У «ЄС» розцінюють все, що відбулося вчора у Раді, злочином за статтями про перешкоджання державному діячу, перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення службових повноважень та узурпацію влади. «І саме за цими статтями мають бути порушенні кримінальні справи та допитані всі, хто влаштував тут вчора цю ахінею, хто вчора тут головував і все це проводив», – наголошує Геращенко.

«Що стосується олігархічних депутатських груп, мені дуже шкода, що присутні там народні депутати, які були причетні до 16 січня 2014 року, руками, ногами, копитами голосували за порушення регламенту, вчора знову це повторили, підголосовуючи Зеленському в порушенні Конституції», – нагадала Ірина Геращенко.

Геращенко наголосила, що «для Зеленського узурпація влади погано закінчиться».

«В Україні ми не дамо побудувати Білорусь», – підкреслила депутатка.

Нагадаємо, учора, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.