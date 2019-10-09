«Приватбанк» цього року збільшив прибуток у п'ять разів



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За дев'ять місяців поточного року банк заробив 27,4 млрд грн

За дев'ять місяців 2019 року «Приватбанк» збільшив прибуток у п'ять разів до 27,4 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба банку в середу, 9 жовтня.

За аналогічний період минулого року прибуток банку склав 5,4 млрд грн.

Отриманий банком прибуток є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.

Так, чистий комісійний дохід банку за даний період становить 13,3 млрд гривень, чистий процентний дохід становить 14,7 млрд гривень.

Зазначимо, за 2018 рік прибуток «Приватбанку» склав 15,2 млрд грн, тоді як роком раніше банк отримав 23 млрд грн збитку.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк затвердив наглядову раду «Приватбанку».

«До складу наглядової ради банку входять голова ради Шерон Іскі, заступник голови Артем Шевальов, Еран Кляйн, Юлія Мецгер, Сергій Олексієнко, Надір Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик та Ольга Томаш», - ідеться в повідомленні.

Голова наглядової ради Шерон Іскі нагадала, що три роки тому «Приватбанк» став першим державним банком в Україні, який отримав незалежну наглядову раду та почав активно втілювати міжнародні стандарти корпоративного управління.

«Наразі ефективність, прибуток та якість обслуговування в банку свідчать про доцільність такої стратегії реформування», – зазначила Іскі.