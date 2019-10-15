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    У Києві до будівлі синагоги підкинули закривавлене опудало Коломойського

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    У Києві підкинули опудало Коломойського до будівлі синагоги - У Києві до будівлі синагоги підкинули закривавлене опудало Коломойського
    У Києві підкинули опудало Коломойського до будівлі синагоги

    Опудало облили фарбою червоного кольору

    У центрі Києва до входу в синагогу Бродського по вул. Руставелі підкинули опудало бізнесмена Ігоря Коломойського, облите червоною фарбою.

    Фото опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук у Facebook.

    До обличчя ляльки прикріпили фото бізнесмена.

    Наголошується, що провокацію влаштували люди в камуфляжі, яких не вдалося затримати. 

    «В Києві невідомі в камуфляжі кинули опудало з фотографією Коломойського залите червоною фарбою. 
    Вважаю, що цю безумовно ідіотську витівку могли вчинити або корисні ідіоти, або агенти спецслужб РФ адже розпалювання міжнаціональної ворожнечі у воюючій країні на руку лише країні-агресору...», - написав Мосійчук.

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    На даний момент правоохоронці не прокоментували інцидент.

    У свою чергу директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський пов'язав інцидент з маршем УПА в Києві, про це він заявив в Facebook.

    Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

    Як повідомлялося, МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради.

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