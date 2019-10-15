У Києві до будівлі синагоги підкинули закривавлене опудало Коломойського
Опудало облили фарбою червоного кольору
У центрі Києва до входу в синагогу Бродського по вул. Руставелі підкинули опудало бізнесмена Ігоря Коломойського, облите червоною фарбою.
Фото опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук у Facebook.
До обличчя ляльки прикріпили фото бізнесмена.
Наголошується, що провокацію влаштували люди в камуфляжі, яких не вдалося затримати.
«В Києві невідомі в камуфляжі кинули опудало з фотографією Коломойського залите червоною фарбою.
Вважаю, що цю безумовно ідіотську витівку могли вчинити або корисні ідіоти, або агенти спецслужб РФ адже розпалювання міжнаціональної ворожнечі у воюючій країні на руку лише країні-агресору...», - написав Мосійчук.
На даний момент правоохоронці не прокоментували інцидент.
У свою чергу директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський пов'язав інцидент з маршем УПА в Києві, про це він заявив в Facebook.
Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.
Як повідомлялося, МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради.