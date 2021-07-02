«М'яч православний». Пісню українських поліцейських висміяли в соцмережах (відео)
Українці висміяли доволі примітивний текст пісні, яку нещодавно виконав ансамбль поліцейських
Поліція Миколаївської області і ансамбль «Південний Патруль» записали пісню на підтримку збірної України з футболу перед матчем з Англією на Євро 2020.
Проте українці висміяли доволі примітивний текст пісні, який написаний з помилками.
Ось невеликий фрагмент, який створено стилістично та орфографічно неграмотно, за принципом «два притопи, три прихлопи», з банальними римами та русизмами.
«Всі грають гарно, але, м'яч православний,
Не лети в наші ворота, побійся бога!
Збірна України, за вас болієм мирно,
Як би там не було – любимо вас бурно!»
А «православний м'яч» узагалі інтригує та викликає безліч запитань.
У мережі по-різному відреагували на пісню: «Мені сподобалось, спасибі», «вау, як круто», «молодці, вперед – до перемоги!», «як завжди на рівні», «дякуємо вам за підтримку».
Додамо, що відео нової пісні опублікували на Facebook-сторінці і YouTube-каналі поліції Миколаївській області.
Матч між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі.