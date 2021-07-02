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    «М'яч православний». Пісню українських поліцейських висміяли в соцмережах (відео)

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    Нова пісня поліцейських з Миколаєва викликає неоднозначні враження - «М'яч православний». Пісню українських поліцейських висміяли в соцмережах (відео)
    Нова пісня поліцейських з Миколаєва викликає неоднозначні враження
    Фото з відкритих джерел

    Українці висміяли доволі примітивний текст пісні, яку нещодавно виконав ансамбль поліцейських

    Поліція Миколаївської області і ансамбль «Південний Патруль» записали пісню на підтримку збірної України з футболу перед матчем з Англією на Євро 2020.

    Проте українці висміяли доволі примітивний текст пісні, який написаний з помилками.

    Ось невеликий фрагмент, який створено стилістично та орфографічно неграмотно, за принципом «два притопи, три прихлопи», з банальними римами та русизмами.

    «Всі грають гарно, але, м'яч православний,

    Не лети в наші ворота, побійся бога!

    Збірна України, за вас болієм мирно,

    Як би там не було любимо вас бурно!»

    А «православний м'яч» узагалі інтригує та викликає безліч запитань.

    У мережі по-різному відреагували на пісню: «Мені сподобалось, спасибі», «вау, як круто», «молодці, вперед – до перемоги!», «як завжди на рівні», «дякуємо вам за підтримку».

    Додамо, що відео нової пісні опублікували на Facebook-сторінці і YouTube-каналі поліції Миколаївській області.

    Матч між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі.

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    Теги: Миколаїв Україна поліція
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    «М'яч православний». Пісню українських поліцейських висміяли в соцмережах (відео)