«М'яч православний». Пісню українських поліцейських висміяли в соцмережах (відео)

Українці висміяли доволі примітивний текст пісні, яку нещодавно виконав ансамбль поліцейських

Поліція Миколаївської області і ансамбль «Південний Патруль» записали пісню на підтримку збірної України з футболу перед матчем з Англією на Євро 2020.

Проте українці висміяли доволі примітивний текст пісні, який написаний з помилками.

Ось невеликий фрагмент, який створено стилістично та орфографічно неграмотно, за принципом «два притопи, три прихлопи», з банальними римами та русизмами.

«Всі грають гарно, але, м'яч православний,

Не лети в наші ворота, побійся бога!

Збірна України, за вас болієм мирно,

Як би там не було – любимо вас бурно!»

А «православний м'яч» узагалі інтригує та викликає безліч запитань.

У мережі по-різному відреагували на пісню: «Мені сподобалось, спасибі», «вау, як круто», «молодці, вперед – до перемоги!», «як завжди на рівні», «дякуємо вам за підтримку».

Додамо, що відео нової пісні опублікували на Facebook-сторінці і YouTube-каналі поліції Миколаївській області.

Матч між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі.

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