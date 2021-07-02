Рівно шість років тому Рада ухвалила Закон «Про Національну поліцію»

Улітку 2015 року працівники нової поліції склали присягу на вірність країні

4 серпня президент 2015 року Петро Порошенко підписав закон про Національну поліцію

Сьогодні, 2 липня, важлива дата для українських поліцейських та всіх причетних до реформування правоохоронної системи.

2 липня 2015 року було ухвалено закон «Про Національну поліцію», а вже 4 липня того ж року у Києві на Софійській площі працівники нової поліції склали присягу на вірність країні.

Згодом хвилю підхопили Львів, Одеса, Харків, Ужгород, Миколаїв, а в 2016 році складання присяги дісталось менших міст. Вся країна щиро покладала великі надії на новий проєкт.

Нагадаємо, що 4 серпня президент Петро Порошенко підписав закон про Національну поліцію від 2 липня 2015 року № 580 №VІІІ. Він був офіційно оприлюднений 6 серпня.

Додамо, що поліція Миколаївській області та ансамбль «Південний Патруль» записали музичне відео, щоб підтримати збірну України на Євро-2020. Відео опублікували на Facebook-сторінці і YouTube-каналі поліції Миколаївській області.

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