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    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів

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    Український електричний мотоцикл DelFast / Фото: Delfast - Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів

    Український електричний мотоцикл DelFast / Фото: Delfast

    Поліцейський департамент в Каліфорнії взяв на тест український електричний байк DelFast

    Поліцейські з Каліфорнії зацікавились електричними мотоциклами, розробленими в Україні. Копи взяли на тест український електричний мотоцикл DelFast. Про це на своїй сторінці в Facebook написав один з розробників байка Данило Тонкопій.

    «Поліцейський департамент в Каліфорнії сам звернувся до нас з проханням протестувати байк. Привезли байк, офіцер спробував, залишився задоволений. Залишили їм байк на два тижні», - написав Тонкопій.

    Американський поліцейський поруч з українським електричним мотоциклом DelFast
    Американський поліцейський поруч з українським електричним мотоциклом DelFast

    DelFast – український електричний мотоцикл. На одному заряді він може проїхати 321 кілометр. Щоправда, за яким циклом вимірювався цей показник, невідомо. Нагадаємо, що більшість сучасної електричної техніки тестується за циклом WLTP.

    Максимальна швидкість байка – 80 кілометрів на годину.

    Детально про проєкт DelFast Данило Тонкопій розповідав «Главкому» в ексклюзивному інтерв’ю, яке ви знайдете за цим посиланням.

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    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів
    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів

    DelFast – не єдина розробка, якою зацікавилися за межами країни. Нещодавно стало відомо, що Audi купила інноваційну навігацію, яку розробили українські спеціалісти. Детальніше про це – за посиланням.

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    Теги: США Електромобілі поліція мотоцикл DelFast
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    Поліція США може закупити українські електробайки. Що зацікавило американських копів