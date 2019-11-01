В Тернополі Зеленський пройшов крізь коридор добровольців, які скандували «Ганьба!»



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Люди вимагали від президента припинити капітуляцію

Сьогодні у Тернополі президент Володимир Зеленський потрапив у «коридор ганьби», який йому влаштували ветерани АТО та добровольці. Зокрема, коли глава держави йшов у фойє будівлі обласної ОДА, де сьогодні відбулося офіційне представлення нового керівника області, добровольці дружно скандували на адресу глави держави «Ганьба!» та «Ні капітуляції!». При цьому група людей намагалася перекричати ветеранів військових та іноді вигукували «Молодець!».

Крім того Зеленському дівчина із натовпу намагалася вручити якісь документи. Охоронець президента намагався відгородити Зеленського від цього контакту, але зрештою папірці були передані главі держави. Під крики «Ганьба!», зрештою, президент і його охорона ретирувалися.

Нагадаємо, що Зеленський 1 листопада перебуває з робочою поїздкою у Тернопільській області. У Тернополі Зеленський бере участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України. Також президент представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Також нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області.

Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

29 жовтня відведення в Золотому почалося, незважаючи на заяви про обстріл. Ввечері того ж дня на вулиці Банковій, біля Офісу президента розпочалась акція «Ні кроку назад!». Рух опору капітуляції вимагає припинити відведення українських військ з Донбасу.

Втім, розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».



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