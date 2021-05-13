Єрмак анонсував конкурс на нового голову «Нафтогазу»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами Великої сімки, Швеції та Європейського Союзу

Конкурс на нового керівника НАК стартує через пів року

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував проведення конкурсу на голову правління «Нафтогазу». Про це повідомив Офіс президента. Планується, що конкурс стартує через пів року.

Як розповів Єрмак, сьогодні був підписаний контракт з нинішнім керівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренко. Він перебуватиме на посаді 12 місяців, а нового очільника оберуть на конкурсі.

«Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління», – уточнили в Офісі президента.

Як відомо, напередодні посли G7 закликали уряд швидко вирішити питання управління «Нафтогазом».

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Згодом члени правління «Нафтогазу» звернулися по допомогу до Кабміну.

Як відомо, Кабмін закликає наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до призначення нових членів.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Нагадаємо, 30 квітня, члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подали у відставку. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня.



